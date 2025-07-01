Рейтинг самых влиятельных красноярцев возглавил губернатор Котюков

«Проспект Мира» представил рейтинг самых влиятельных жителей Красноярского края. Первое место редакция присвоила губернатору. Собеседники издания отметили, что глава региона проявляет в работе энтузиазм. Он регулярно и с большим удовольствием общается с молодежью. Считается одним из молодых губернаторов региона. Во время общения с людьми демонстрирует открытость и теплоту.

«Эти качества скорее не характерны для чиновников», — считают собеседники «Проспекта Мира».

По информации издания, второе место рейтинга занял руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Эксперты ценят его дипломатичность, высокую работоспособность и умение разбираться в людях. Политик ведет здоровый образ жизни и призывает жителей следовать его примеру.

«Эксперты называют Сергея Пономаренко великолепным аппаратчиком со звериным чутьем, а его действия сравнивают с многоходовыми шахматными партиями», — сообщил «ПМ».

По данным издания, третье место рейтинга занял прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Эксперты считают, что прокурор навел порядок в регионе. Ранее в области были бизнесмены, которым разрешалось многое. Тютюник настойчиво требует от них выполнения законодательства в рамках ведения предпринимательской деятельности.

«Уроженец села Казанское Казанского района Тюменской области сделал первые шаги в карьеры с позиции следователя в Тобольске и дорос до первого зампрокурора области», — отметил «ПМ».

Ранее сообщалось, что глава Wildberries Татьяна Ким заняла 18-е место в списке 50 самых богатых женщин мира.