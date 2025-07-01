ФСБ раскрыла факты шпионской деятельности ОУН в Красной армии

ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассекретила архивы, раскрывающие деструктивные действия членов Организации украинских националистов* (ОУН) в рядах РККА на Ленинградском фронте в начале войны. По данным пресс-службы ведомства, обнаруженная в конце 1941 года подпольная группа в одном из дорожных батальонов имела связи с германской разведкой.

В ноябре–декабре 1941 года контрразведка НКВД Ленинградского фронта выявила и нейтрализовала предательскую группу, сформированную из членов ОУН, в 8-м дорожно-эксплуатационном полку. По словам представителя пресс-службы, были задержаны 13 человек.

Согласно рассекреченному донесению начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна руководителю управления НКВД по Ленинградской области Петру Кубаткину (январь 1942 года), 12 участников группы были родом из Тарнопольской области, а один — из Станиславской (ныне Ивано-Франковской). После мобилизации в РККА они занимались антисоветской пропагандой по приказу «сельских организаторов» ОУН.

Так, арестованный Михаил Гаврис на допросе показал, что после призыва в армию в ноябре 1940 года получил от местного лидера ОУН Кобылянского задачу «организовывать группы солдат для перехода на сторону немцев с оружием». Кобылянский сообщил, что «в Берлине находится лидер украинских националистов полковник Мельник», по указанию которого «летом 1941 года Германия начнет войну с СССР».

В документах указано, что оуновцы занимались не только диверсиями, но и шпионажем. Арестованный Роман Блаженко заявил, что глава «сельской ОУН» Браток просил его сообщать об армейской службе, а именно «как кормят и одевают солдат, какая дисциплина, тепло ли в казармах, какое вооружение».

Блаженко, как он утверждает, отправлял эти данные Братку в зашифрованных письмах. Аналогичным образом Гаврис передавал разведывательную информацию о Красной армии лидерам ОУН.

Все задержанные члены группы ОУН признали свою вину, и 11 из них были приговорены военным трибуналом к высшей мере наказания.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам.

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