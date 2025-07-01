Химкинские артистки стали обладателями гран-при на международном фестивале «Звездная волна»

Солистки образцового детского коллектива Московской области — хореографического ансамбля «Юность» Центральной детской школы искусств Химок стали лауреатами и обладателями гран-при на XII международном фестивале-конкурсе искусств «Звездная волна», который состоялся в Анапе при поддержке Министерства Просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, Татьяна Капитанова завоевала гран-при фестиваля за номер «В стиле фламенко». Кроме того, первые места заняли дуэт Алисии Абдразаковой и Татьяны Капитановой, Дарья Шмакова – за номер «Через речку» и аварский танец «Гоор», а также Татьяна Капитанова – за номер «Кукушка». Помимо этого, их отметили специальными дипломами. Артистки выступили под руководством заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой.

«За каждым танцем — часы упорной работы и невероятная любовь к искусству. Горжусь нашими учащимися, а также их педагогами и родителями, которые всегда рядом — верят, поддерживают и вдохновляют молодые таланты», – поделилась депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.