Минтруд анонсировал проект календаря выходных дней в 2026 году
Минтруд: разработан проект календаря выходных дней на 2026 год
Стало известно, что Министерство труда подготовило проект рабочего календаря на 2026 год. Об этом сообщил РБК.
По замыслу ведомства, россиянам предстоит отдыхать 12 дней на новогодние праздники. В феврале праздничным днем будет 23 февраля, в связи с этим запланировано три дня отдыха подряд. В марте также будет трехдневный отдых, с 7 по 9 марта. На майские праздники отдых разделен на две трехдневки, с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
В июне россиян, по замыслу Минтруда, также ожидает три выходных подряд, с 12 по 14 июня. В ноябре 4 ноября становится выходным, этот день выпадает на середину недели. 31 декабря объявляется праздничным днем, с него начинаются все новогодние праздники. Этот проект прокомментировал глава министерства Антон Котяков.
«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — указал он.
Ранее сообщалось, что почти 20% россиян получили прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 года. Еще у 59% доходы увеличились на 10%. 6% опрошенных получили повышение как в должности, так и в зарплате, а 1% был повышен в должности. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».