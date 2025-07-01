Минтруд анонсировал проект календаря выходных дней в 2026 году

Стало известно, что Министерство труда подготовило проект рабочего календаря на 2026 год. Об этом сообщил РБК.

По замыслу ведомства, россиянам предстоит отдыхать 12 дней на новогодние праздники. В феврале праздничным днем будет 23 февраля, в связи с этим запланировано три дня отдыха подряд. В марте также будет трехдневный отдых, с 7 по 9 марта. На майские праздники отдых разделен на две трехдневки, с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

В июне россиян, по замыслу Минтруда, также ожидает три выходных подряд, с 12 по 14 июня. В ноябре 4 ноября становится выходным, этот день выпадает на середину недели. 31 декабря объявляется праздничным днем, с него начинаются все новогодние праздники. Этот проект прокомментировал глава министерства Антон Котяков.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — указал он.

Ранее сообщалось, что почти 20% россиян получили прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 года. Еще у 59% доходы увеличились на 10%. 6% опрошенных получили повышение как в должности, так и в зарплате, а 1% был повышен в должности. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».