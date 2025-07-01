В Кураховском районе ДНР, вблизи села Ильинка, сотрудники ФСБ РФ совместно с военнослужащими Министерства обороны выявили тайник, принадлежащий украинским военным. По информации Центра общественных связей ФСБ, в схроне находились самодельные взрывные устройства, подготовленные для сброса с беспилотных летательных аппаратов.

Устройства содержали пластичное взрывчатое вещество и хлорпикрин — боевое отравляющее вещество, применение которого в военных целях запрещено международной Конвенцией о запрещении химического оружия.

Следственным управлением ФСБ России по данному факту было инициировано уголовное дело. Основанием послужили признаки преступления, квалифицируемого статьей 355 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за разработку, изготовление, накопление, приобретение или распространение оружия массового поражения.

Необходимо отметить, что применение хлорпикрина как боевого отравляющего вещества прямо запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, участником которой Украина является с 1993 года. Конвенция классифицирует хлорпикрин как отравляющее вещество.

Ранее сообщалось, что сотрудник гостиницы в Петербурге случайно заметил схрон с боеприпасами.