В РАВВ рассказали, с какими факторами связано плановое повышение тарифов на ЖКУ

Плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года связано с экономическими и инфляционными факторами, в том числе увеличением расходов водоканалов на выполнение всех мероприятий инвестиционных и производственных программ из-за роста стоимости оборудования, реагентов, комплектующих и не только. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Кроме того, на фоне строительства новых очистных сооружений, станций водоподготовки появились дополнительные налоговые и эксплуатационные затраты.

«Тарифы на водоснабжение и водоотведение покажут небольшой рост по сравнению с другими отраслями ЖКХ при условии, что стоимость услуг канализации и обеспечения питьевой водой является самой низкой в общем платеже гражданина за „коммуналку“», — уточнила она.

Довлатова отметила, что в этом году ФАС России может скорректировать тарифы в сторону понижения уже в текущем периоде регулирования, что простимулирует коммунальные предприятия максимально эффективно заниматься обновлением инфраструктуры и повышением качества услуг.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов добавил, что Прогноз социально экономического развития предусматривает изменение цен на электрическую энергию. По его словам, с июля цены повысятся в среднем на 12,6%, при этом тарифы не менялись в течение одного года.

«Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 млрд рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения», — сказал эксперт.

Он добавил, что в этом году тарифы в 76 регионах страны утверждаются с учетом дифференциации по объемам потребления, что защитит граждан от недобросовестных потребителей. Кроме того, в России действуют меры региональной поддержки граждан, в том числе для многодетных семей.

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