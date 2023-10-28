Венгрия объявила о готовности стать площадкой для переговоров между РФ и Украиной

Руководитель венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна может принять у себя переговоры между Москвой и Киевом. Правительство Венгрии станет посредником во встрече между ними. Но для этого надо, чтобы было выполнено одно условие – согласие самих сторон переговоров.

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», - подчеркнул он во время интервью РИА Новости.

Сийярто добавил, что если Россия и Украина дадут запрос Венгрии на подобные действия, то Будапешт согласится на это без всякого раздумья.