Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции
Фото: [Михаил Метцель/ТАСС]
Венгерское правительство обвинило Украину в высокой инфляции. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, его слова передает портал Origo.
Гуйяш объяснил, что Украина повысила плату за транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» впятеро. На фоне этого, цены на топливо начали возрастать, а инфляция увеличилась, как минимум, на половину процентного пункта за 2 месяца. Глава канцелярии заявил, что решение украинского правительства идет вразрез с рекомендациями и провоцирует такой сильный рост инфляции.
О планах украинского правительства удвоить доход с нефтяного транзита стало известно весной. Это повышение станет вторым за год. В Киеве это требование объяснили необходимостью в постоянном восстановлении инфраструктуры.