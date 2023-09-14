Гуйяш объяснил, что Украина повысила плату за транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» впятеро. На фоне этого, цены на топливо начали возрастать, а инфляция увеличилась, как минимум, на половину процентного пункта за 2 месяца. Глава канцелярии заявил, что решение украинского правительства идет вразрез с рекомендациями и провоцирует такой сильный рост инфляции.

О планах украинского правительства удвоить доход с нефтяного транзита стало известно весной. Это повышение станет вторым за год. В Киеве это требование объяснили необходимостью в постоянном восстановлении инфраструктуры.