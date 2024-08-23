Официальный Будапешт выступает резко против расширения зоны боевых действий. Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Как подчеркнул Гуйяш, Венгрия последовательно выступала и выступает за мирное разрешение украинского кризиса.

«Мы хотим прекращения огня и мира», — заявил Гуйяш, его цитирует ТАСС.

Глава канцелярии венгерского премьера в продолжение темы назвал"неправильным» все, что противоречит мирному урегулированию конфликта, кода, несомненно, входит и нынешнее «распространение боевых действий на территорию России».

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.