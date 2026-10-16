«Спартак» разгромил «Адмирал», забросив три шайбы за две минуты

В очередном матче Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) московский «Спартак» разгромил на выезде «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:1.

Спартаковец Егор Филин открыл счет на третьей минуте. Во втором периоде Александр Волков восстановил равновесие, причем сделал это, когда «Адмирал» играл в меньшинстве.

Решающими стали две минуты в третьем периоде. На отметке 45:08 Иван Рябов вывел «Спартак» вперед, на 46:26 Александр Беляев забросил свою девятую шайбу в сезоне, а на 47:07 Никита Холодилин довел счет до крупного. В концовке Павел Порядин установил окончательный результат.

«Спартак» вышел на четвертое место в Западной конференции НХЛ с 20 очками. У «Адмирала» 13 баллов и девятое место на Востоке.

Ранее «Спартак» обыграл «Амур», причем Александр Беляев забросил шайбу лицом.