Венгрия осудила принятый Верховной радой новый закон о правах нацменьшинств
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Новый украинский закон о национальный меньшинствах, проживающих компактно на некоторых территориях Украины, не отвечает требованиям и чаяниям венгерских властей, заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
В субботу, 9 декабря, депутаты Верховной радой Украины одобрили проект закона о расширении прав нацменьшинств в стране. Документ, среди прочего, предусматривает возвращение возможности получения базового, а также специального среднего образования на родном языке. При этом подчеркивается, что он должен быть одним из официальных языком стран-членов Евросоюза. О русском языке не упоминается вовсе.
«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией», — написал Менцер в своем аккаунте в соцсетях.
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