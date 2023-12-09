В субботу, 9 декабря, депутаты Верховной радой Украины одобрили проект закона о расширении прав нацменьшинств в стране. Документ, среди прочего, предусматривает возвращение возможности получения базового, а также специального среднего образования на родном языке. При этом подчеркивается, что он должен быть одним из официальных языком стран-членов Евросоюза. О русском языке не упоминается вовсе.

«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией», — написал Менцер в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.