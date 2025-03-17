Венгрия отказалась поддержать предложение Евросоюза о новом пакете помощи Украине

Венгерское руководство не поддерживает предложение ЕС о выделении Киеву нового пакета помощи на €20 млрд. Такое заявление журналистам сделал Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. Видео его речи было выложено в запрещенной в РФ социальной сети.

Сийярто сообщил, что руководство Евросоюза предлагает выделить Украине еще €20 млрд.

«Венгрия совершенно не поддерживает это предложение, мы также не готовы в нем участвовать», — указал он.

Премьер добавил, что он сам и его правительство не дадут использовать деньги венгров на поставки оружия, так как все это ведет к затягиванию войны на Украине.

Ранее Венгрия уже блокировала проект помощи Киеву со стороны ЕС. Венгерский посол во время встречи со своими коллегами из стран Евросоюза заблокировал проект документа, по которому украинским властям будут выделены новые деньги. По этому же договору украинцам должны были предоставить дополнительные гарантии безопасности.