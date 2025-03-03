Венгрия заблокировала европейский проект документа о помощи Украине

Стало известно, что на встрече послов Евросоюза проект договора о том, что Европа предоставит Киеву дополнительную военную помощь, а также даст ему гарантии безопасности, был заблокирован со стороны Венгрии. Об этом сообщило издание Politico.

Ранее глава венгерского МИД Сийярто уже обещал, что его ведомство выступит против того, чтобы Европа выделяла Украине дополнительные средства. И вот теперь посол Венгрии во время встречи со своими коллегами из стран ЕС заблокировал проект документа, по которому украинским властям будут выделены новые деньги. По этому же договору украинцам должны были предоставить дополнительные гарантии безопасности. По мнению венгерской стороны, сейчас появилась надежда на установление мира, в то время как европейское финансирование конфликта ведет к продлению боевых действий.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал выступления различных знаменитостей в поддержку Украины. Он обвинил звезд в том, что они делали заявления из-за денег, которые получали от USAID. Агентство США по международному развитию, по его утверждению, тратило на эти цели миллионы долларов.