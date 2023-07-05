Венгрия поблагодарила Россию за поставки вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что Будапешт никогда не забудет помощь Москвы в период пандемии.

В среду, 5 июля, Мурашко и Сийярто встретились в рамках российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в качестве ее сопредседателей.

«Мы тогда приняли стратегическое решение купить вакцины на Востоке, пока их нет с Запада. Министр Мурашко сыграл роль в том, чтобы можно было купить вакцину «Спутник», с помощью которой у миллиона человек в Венгрии была возможность поставить прививки, спасшие им жизнь», – сказал Сийярто на совместной пресс-конференции.

Он также добавил, что помощь России позволила почти миллиону гражданам Венгрии быть в безопасности в период распространения инфекции.

Вакцина «Спутни V» была зарегистрирована Министерством здравоохранения России в августе 2020 года. Основанием для ее лицензирования стали результаты клинических исследований. Позже, в сентябре 2020 года, информация о результатах была опубликована в британском рецензируемом общем медицинском журнале The Lancet.

Вакцина одобрена в 71 государстве, где проживают больше четырех миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона граждан России.

В марте 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процедуру одобрения российской вакцины «Спутник V». В ведомстве отметили, что такое решение связано с техническими трудностями, которые возникли из-за санкций против России. Кроме того, решение обосновали началом специальной военной операции на Украине.

На данный момент в России используются несколько вакцин от коронавируса – векторные, к которым относятся «Спутник V» и «Спутник Лайт», пептидные («ЭпиВакКорона»), а также цельновирионные («КовиВак»).

В апреле 2022 года Минздрав РФ зарегистрировал первую назальную вакцину от коронавируса «Спутник».