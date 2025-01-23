Венгрия поможет Словакии в обеспечении поставок российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о готовности страны оказать Словакии помощь в организации дополнительных мощностей для обеспечения поставок российского газа, передает РИА Новости.

По словам Сийярто, это решение направлено на поддержание энергетической безопасности Словакии, которая столкнулась с трудностями из-за политики Украины в вопросе поставок ресурса из РФ.

Глава МИД подчеркнул, что Венгрия готова предложить Братиславе транзитные мощности через южный маршрут, входящий в проект «Турецкий поток». В 2024 году Венгрия получила 7,6 млрд кубометров газа из России по этому маршруту, и максимальная мощность трубопровода составляет 8,5 млрд кубометров. Таким образом, свободный объем поставок газа насчитывает почти 1 млрд кубометров.

Сийярто также добавил, что для углубления сотрудничества со Словакией Венгрия планирует увеличить годовую мощность поставок на 900 тыс. кубометров, что обеспечит дополнительные гарантии энергоснабжения для соседней страны.

Договор на поставку российского газа через территорию Украины завершился 31 декабря 2024 года. Киев не согласился продлить соглашение, даже при возможности закупки газа у третьих стран. Из-за этого с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил транспортировку газа через Украину, утратив технические и юридические возможности для продолжения поставок по этому маршруту.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Чехия увеличит поставки нефти в обход России со II квартала.