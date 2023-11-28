Венгрия пообещала сорвать планы Евросоюза по санкциям против российского атома

«Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики», - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсетях.