Венгрия пообещала сорвать планы Евросоюза по санкциям против российского атома
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Евросоюз не примет решения о введении санкций против российского атома из-за непреклонности Будапешта в данном вопросе. На это указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Накануне на заседании глав МИД стран ЕС вновь обсудили инициативу внести в 12-й пакет санкций ЕС против России атомную энергетику. Против этого резко выступил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
«Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики», - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляция выступления велась в соцсетях.
Глава МИД Венгрии напомнил, что включение атомной составляющей в 12-й пакет антироссийских санкций фундаментально навредил бы безопасности государству в сфере энергоснабжения как в кратко-, так и в средне- и долгосрочной перспективе.