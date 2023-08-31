Венгрия потребовала отчета о тратах выделенных Украине десятках миллиардов евро

До получения такого документа она не будет рассматривать никаких вопросов о выделении Киеву дополнительной помощи.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил, что Киев уже получил ранее 50-70 миллиардов евро, и при этом не предоставил никаких отчетов по поводу того, куда пущены такие большие деньги. Того же самого он потребовал и от Еврокомиссии.

«Пока не получим подробный отчет, не может быть и речи о принятии решения чего-либо связанного с Украиной», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Вдобавок ко всему, Украина должна убрать из своего списка «международных спонсоров войны» банк ОТР, самое крупное финансовое учреждение в Венгрии. Сийярто выразил сожаление, что послы стран, входящих в Евросоюз, вновь обсудят в Толедо поддержку Украины. Он считает, что всем им стоит сосредоточиться на дипломатическом решении конфликта.