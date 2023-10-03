Венгрия предложила вдвое сократить пакет помощи Украине

Венгрия предложила Евросоюзу разделить пакет помощи для Украины на 2 части. Изначально пакет был рассчитан на 4 года, его сумма составляла 50 миллиардов евро, но в Венгрии посчитали, что Киеву хватит и 25 миллиардов. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В сентябре ЕК предложила новый пакет помощи на 50 миллиардов для Киева, который был рассчитан на 4 года. Как сообщили в агентстве, на прошлой неделе Венгрия заявила союзникам по ЕС, что Киеву будет достаточно и 25 миллиардов.

Источники сообщили Bloomberg, что Евросоюзу стоит оценивать размер помощи для Украины исходя из потребностей Киева. Они считают, что решение об оставшихся 25 миллиардах евро стоит принять позже.

Недавно глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев не получит денег из бюджета Евросоюза до тех пор, пока Венгрия не получит заслуженные средства из европейских фондов.