Венгрия призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня на Украине

Условия для мирных переговоров по Украине ухудшаются с каждым днем. Поэтому их необходимо начать как можно скорее. На это указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что разрешение длящегося уже второй год украинского конфликта находится за столом переговоров, а не на поле боя.

«Мы часто слышим, что условия для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже», — заявил Сийярто, его цитирует ТАСС.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

Как сообщил ранее в своем аккаунте в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин, движение автотранспорта открыто в кратчайшие сроки и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.