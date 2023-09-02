Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш призвал страны коллективного Запада дать РФ гарантии безопасности вместо выдачи Киеву членства в НАТО ради урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на информагентство MTI.

Политик также заявил о том, что Украину не стоит принимать в Североатлантический альянс. По словам Гуйяша, переговоры между Москвой и Киевом имеют шансы на успех только в том случае, если в них примет участие Вашингтон.

Гуйяш заявил о том, что у Киева нет «реальных шансов на возвращение утраченных территорий». Он также указал на то, что Россия никоим образом не угрожает безопасности Центральной Европы, но добилась быстрых и внушительных успехов за время проведения СВО.