Венгрия раздражает ЕС: евродипломаты предложат лишить страну голоса

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность возможным срывом саммита ЕС, запланированного на 6 марта и посвященного ситуации на Украине и европейской безопасности, из-за позиции Венгрии, сообщило издание Politico.

В четверг, 6 марта, в Брюсселе состоится экстренный саммит лидеров стран ЕС, где будут обсуждаться вопросы обороны и поддержки Украины, особенно в свете ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Согласно предварительному проекту итоговой декларации, Евросоюз намерен продолжать оказывать Украине стабильную и прогнозируемую финансовую помощь, однако, как утверждают источники Politico, Венгрия не согласна с этим положением.

В преддверии саммита 6 марта депутаты Европарламента от партии «Вольт Европа» планируют представить европейским лидерам план действий, включающий, в частности, лишение Венгрии права голоса в ЕС.

Этот план, состоящий из девяти пунктов, также предусматривает расширение полномочий главы европейской дипломатии, создание общеевропейской армии и укрепление роли ЕС в сфере обороны.

Недавно издание Politico сообщало о приостановке разработки нового пакета военной помощи Украине из-за вето Венгрии.