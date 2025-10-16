Венгрия «сдалась» и отказалась от своих претензий к 19-му пакету антироссийских санкций

По данным интернет-издания EUObserver от 15 октября, страны Евросоюза вновь не смогли достичь согласия по поводу содержания 19-го пакета санкций против России. Разногласия возникли из-за позиций Австрии и Словакии, которые не поддержали предложенные меры.

В частности, вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар предупредил, что в случае, если 19-й пакет санкций окажется вредным для экономики страны, Словакия его заблокирует.

В издании отметили, что Венгрия, ранее высказывавшая возражения против новых ограничений в отношении России, в итоге отказалась от своих возражений по новому пакету санкций. Как подчеркнули в EUobserver, Дания, председательствующая в Совете ЕС, уже успела систематизировать обновленное содержание 19-го пакета санкций.

«Австрия и Словакия продолжают высказывать возражения против 19-го пакета антироссийских санкций», – говорится в материале.

На ближайшем саммите Евросоюза, запланированном на 22–23 октября, могут быть приняты новые меры против России. Однако в настоящее время в ЕС нет единого мнения по этому вопросу.