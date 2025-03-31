Суд в Париже признал лидера «Национального объединения» виновной в растрате средств Европарламента. Ей назначили два года домашнего ареста, штраф в 100 тысяч евро и пятилетний запрет на участие в выборах. Это решение фактически исключает Ле Пен из президентской гонки 2027 года.

По мнению Трампа-младшего, этот судебный процесс показывает, как в Европе поступают с политиками, которые выступают против политики Брюсселя. Вэнс ранее критиковал Евросоюз, заявляя, что тот борется с инакомыслием. Приговор Ле Пен вызвал обсуждения среди ее сторонников во Франции и различных зарубежных политиков, которые называют его политически мотивированным.

Ранее в Польше назвали приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма.