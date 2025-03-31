«Вэнс был прав»: Трамп-младший прокомментировал приговор Марин Ле Пен

Трамп-младший заявил, что приговор Ле Пен подтверждает слова Вэнса о Европе

Политика
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Фото: [unsplash.com]

Дональд Трамп — младший заявил, что решение французского суда по делу Марин Ле Пен подтверждает критику Евросоюза, ранее высказанную вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Суд в Париже признал лидера «Национального объединения» виновной в растрате средств Европарламента. Ей назначили два года домашнего ареста, штраф в 100 тысяч евро и пятилетний запрет на участие в выборах. Это решение фактически исключает Ле Пен из президентской гонки 2027 года.

По мнению Трампа-младшего, этот судебный процесс показывает, как в Европе поступают с политиками, которые выступают против политики Брюсселя. Вэнс ранее критиковал Евросоюз, заявляя, что тот борется с инакомыслием. Приговор Ле Пен вызвал обсуждения среди ее сторонников во Франции и различных зарубежных политиков, которые называют его политически мотивированным.

Ранее в Польше назвали приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма.

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