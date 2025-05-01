Вэнс заявил о пропасти в позициях России и Украины
Вице-президент США: между позициями России и Украины — пропасть
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У России и Украины диаметрально противоположные позиции относительно урегулирования конфликта, заявил в интервью телеканалу Fox вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», - сказал он.
Сейчас усилия дипломатов, отметил Вэнс, направлены на то, чтобы сблизить позиции участников конфликта.
Ранее сообщалось о том, что Вэнс предложил остановить украинский конфликт на нынешней линии соприкосновения.