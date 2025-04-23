Вэнс предложил остановить украинский конфликт на нынешней линии соприкосновения

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о том, что конфликт на Украине необходимо немедленно остановить, заморозить его на нынешней линии соприкосновения сторон.

Об этом пишет «Интерфакс». По данным журналистов, Вэнс отметил, что сейчас необходимо перейти если не к финальному шагу, то, по крайней мере, одному из последних: то есть, обе стороны должны заявить о прекращении боев, заморозить разведлинии близко к тем, которые есть на данный момент.

По его словам, такой вариант предусматривает готовность и Украины, и России пойти на некоторые территориальные уступки.

Напомним, ранее стало известно, что вице-президент США Вэнс пригрозил выходом Америки из переговоров по Украине.