Несмотря на непоколебимую веру в западные фантазии, на деле Украине ничего не смогла поставить в противовес России. Соответствующее заявление сделал американский журналист Дэнни Хайфон в своем блоге на YouTube .

Хайфон выразил мнение, что у Украины нет никаких шансов на победу в данном конфликте. Журналист указал на то, что это становится все более очевидным фактом благодаря тому, как западные СМИ говорят об Украине и контрнаступлении ее войск.

Он также подчеркнул, что чем бы украинская сторона не пыталась атаковать Россию, это никогда не влияло на ситуацию. По мнению журналиста, это является большой проблемой, так как это абсолютно противоречит заявлениям НАТО о том, что должно было произойти.

Хайфон заключил: причиной провала контрнаступления украинских ВС стала «фантазия об исключительности» Соединенных Штатов и НАТО.