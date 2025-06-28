Верховная рада готовит законопроект о проведении выборов на Украине

В эфире украинского новостного телемарафона Руслан Стефанчук, занимающий пост председателя Верховной рады, сообщил, что законодательный орган работает над разработкой специального закона о проведении выборов на Украине после окончания боевых действий.

Глава парламента сообщил, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над решением различных организационных вопросов, связанных с возможными выборами. В частности, необходимо обеспечить проведение голосования для военнослужащих, определить избирательные округа, составить списки избирателей и обеспечить безопасность на избирательных участках.

В то же время Стефанчук неоднократно акцентировал внимание на том, что избирательный процесс начнётся только после окончания боевых столкновений и подписания мирного договора с Россией.

«Мы нарабатываем этот законопроект, так как для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы… Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор», — заявил Стефанчук.

В марте 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако их проведение было отменено в связи с введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в текущих условиях неуместно. При этом его полномочия истекали 20 мая 2024 года.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов» и отметил, что его рейтинг упал до 4%.