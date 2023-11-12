Верховная рада может признать Белоруссию «оккупированной Россией территорией»

Соседнюю с Украиной Республику Беларусь необходимо признать «оккупированной Россией» на государственном уровне. С такой инициативой к депутатам Верховной рады обратился нардеп Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, размещение Россией на территории Белоруссии ядерного оружия и своего воинского контингента заставляют признать факт оккупации РФ соседнего государства. Свое обращение депутат направил в адрес Рады.

«Межфракционное депутатское объединение „За демократическую Беларусь“ призывает Верховную Раду признать Беларусь „оккупированной Россией“», — написал Алексей Гончаренко в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее ВСУ похвастались полумиллионом мин, установленных на границе с РФ и Белоруссией.