Верховная рада намерена законодательно запретить уступки украинских земель при решении конфликта

В парламенте Украины зарегистрирован проект постановления, предполагающий отказ от любых переговоров с Россией, если речь идет о территориальных уступках в пользу Москвы.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на имеющийся в наличии агентства документ, одним из автором инициативы является спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Также в заявлении депутатов приводятся ряд дежурных постановлений. В частности, полный вывод войск ВС РФ с территории Украины и выдворение Черноморского флота России с территории Крымского полуострова.

«Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — передает агентство.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.