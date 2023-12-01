Верховная рада запретила любые выборы на Украине

Все фракции Верховной рады Украины практически единогласно выступили за запрет проведения во время военного положения любых выборов на территории государства. Об этом приводится в принятом нардепами документе под витиеватым названием «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“».

Отмечается, что, таким образом, президентские и парламентские выборы, которые должны были пройти в следующем году, теперь не состоятся и президентом Украины продолжит оставаться Владимир Зеленский.

«Все фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца спецоперации быть не должно», — говорится в документе, который опубликован на сайте Верховной рады.

Также депутатами Рады принято решение, что проведение выборов на Украине станет возможным не менее чем через полгода с момента отмены военного положения в стране.