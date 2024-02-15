Верховный суд отклонил два иска Бориса Надеждина

Верховный суд России отклонил два иска политика Бориса Надеждина к Центризбиркому, который не зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России.

Иски были поданы об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков.

Надеждин протестовал против решения комиссии, забраковавшей более 4,5 тысяч подписей в поддержку кандидата по заключению почерковеда.

Политик заявил, что не собирается сдаваться. 16 февраля он намерен подать свой «главный» иск, оспаривающий отказ в регистрации.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. В них примут участие четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин, Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).