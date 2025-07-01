Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика рискуют исчезнуть с карты, превращаясь в военный полигон

Лукашенко сравнил Польшу и страны Балтии с военным полигоном и напомнил об уроках Второй мировой. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости, Александр Лукашенко обрушился с критикой на страны Балтии и Польшу. Он обвинил их в том, что они добровольно превращаются в очередной военный полигон НАТО — по его мнению, аналогичный роли Украины. Белорусский лидер провел параллели с историей Второй мировой, напомнив о последствиях нацистского похода на Восток, и заявил, что соседи Белоруссии не извлекли уроков из прошлого.

По словам Лукашенко, Запад использует Польшу и прибалтийские страны исключительно как инструмент противостояния с Россией и Белоруссией. Он также допустил, что подобная роль может обернуться для этих стран утратой собственного суверенитета.

Праздничное выступление состоялось 3 июля — в день, когда в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации. В современной Белоруссии эта дата отмечается как главный государственный праздник.

Ранее Лукашенко предложил белорусам молиться, что страна не участвует в конфликтах.