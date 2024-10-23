Верховный суд России пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу и его отцу Раулю Арашуковым, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что заседание по их делам назначено на 23 октября. Оно начнется в 10:00 мск.

Арашуков и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд руб. Суд вынес Рауфу и Раулю пожизненный приговор.

17 октября Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Бывший сенатор попросил прощения за ошибки и попросил помочь в сложившейся ситуации. Также Арашуков поблагодари главу республики за поддержку.

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез, расположенном в Ставропольском крае. Его отец Рауль Арашуков был предпринимателем и работал в газовой отрасли. В период с 1985 по 1987 годы отец дважды оказывался за решеткой по обвинениям в экономических преступлениях.

В 2008 году Арашуков-младший был назначен на пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. С 2009 года он занимал должность главы Хабезского муниципального района. В 2010 году был избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии.

В 2011 Арашуков стал первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесии.

Ранее стало известно, что Арашуков попытался подкупить сотрудника ФСИН через своего адвоката, передав в колонии «Черный дельфин», где он отбывает наказание, 3 млн руб. Сообщалось, что осужденный добивался привилегированных условий в колонии. Видео, на котором Арашуков предлагает взятку, опубликовало ФСБ.