СКР завел новое дело в отношении Арашукова из-за взятки сотруднику «Черного дельфина»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его адвоката по факту дачи взятки. Об этом в мессенджере ведомства сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По информации следствия, Арашуков, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», передал 3 млн руб. сотруднику УФСИН по Оренбургской области через своего защитника, желая получить привилегированные условия содержания в исправительном учреждении.

Отмечается, что привилегии, которые хотел получить Арашуков, включали возможность сверхлимитных телефонных звонков, частые свидания, регулярные посылки и передачи.

Кроме того, Арашуков хотел выбирать место и вид работ, которые ему предлагается выполнять на территории исправительного учреждения. Отмечается, что взятка была передана в период с июля по октябрь.

Mash опубликовал ролик, на котором видно, как экс-сенатор пытается дать сотруднику взятку. Деньги были спрятаны в картонный бокс. Купюры находились в целлофановом пакете.

Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника, что в соответствии с законодательством наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

Арашукова арестовали в январе 2019 года по обвинению в участии в преступном сообществе и организации убийства. Его отец Рауль Арашуков также находится под следствием по нескольким уголовным делам, связанным с растратой и организацией убийств.

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