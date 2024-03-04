Верховный суд США: отдельные штаты не могут решать судьбу Трампа
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Власти штатов не могут решать судьбу политика Дональда Трампа в ходе федеральных выборов. Соответствующее заявление накануне сделали представители американского Верховного суда, передает информагентство РИА Новости.
Ранее Верховным судом было отменено решение суда в Колорадо о запрете Трампу на участие в штатных выборах претендентов от партии республиканцев. Тогда суд Колорадо воспользовался 3-им разделом 14-й поправки в конституции страны, запрещающим занимать высшую госдолжность гражданам, участвовавшим в мятежах.
Как заявили представители, суд заключает, что некоторые штаты могут не допускать к выборам определенных кандидатов, но по конституции, у них нет полномочий применять третью секцию в отношении выборов президента.
Исключить Трампа из праймериз до этого также пытались штаты Мэн и Иллинойс. Иск первого штата уже был отозван.