«Верной дорогой идете, товарищи»: Путин признался, что бы пожелал самому себе образца 2000 года

Владимир Путин ответил на последний вопрос на большой итоговой пресс-конференции. Журналист «Ъ» Андрей Колесников спросил, что бы президент пожелал самому себе образца 2000 года, когда он впервые возглавил страну.

«Верной дорогой идете, товарищи», – сказал бы Путин самому себе.

Президент предостерег бы себя от наивности и излишней доверчивости по отношению к западным «партнерам».

В конце пресс-конференции Владимир Путин призвал верить в русский народ, это будет залогом успеха страны.