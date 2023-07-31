Вернувшиеся из Турции на Украину националисты продолжат участие в боевых действиях

Вернувшиеся из Турции на Украину националисты «Азова»* вернутся в зону боевых действий с составе Нацгвардии, сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. В интервью «Украинской правде» он заявил, что никаких запретов в боевых задачах нет бойцов нет.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», – сказал Пивненко.

Он добавил, что бойцы могут вернуться на фронт в течение месяца. По его словам, все будет зависеть от обстановки в зоне боевых действий.

16 мая 2022 года в плен ВС РФ сдались более 200 националистов полка «Азов»*. В результате обмена военнопленными в сентябре некоторые «главари» националистического были переданы Турции по договоренности Москвы с Анкарой.

В июле 2023 года националисты были возвращены на Украину. После этого российская сторона обвинили турецкую в невыполнении условий договоренности.

На прошедшем экономическом форуме «Россия-Африка» президент Владимир Путин, комментируя обмен «азовцев» в сентябре 2022 года, заявил, что этот шаг был выгоден РФ.