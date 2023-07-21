Вершинин заявил, что за год из Украины по земле и морю вывезли равный объем зерна

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что за год из Украины вывезли примерно одинаковый объем зерна по морю и земле. Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, 21 июля. Слова Вершинина приводит ТАСС.

По его словам, объем вывезенной двумя путями украинской продукции составляет около 30 тонн.

«Везде известна цифра, что через черноморскую инициативу прошло 32 млн тонн зерновых с Украины. <...> А еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги. <...> Тоже около 30 млн тонн зерновых. И об этом не любят говорить», – сказал он

Замглавы МИДа отметил, что по морю доставлять зерно дешевле, но возможность доставлять продовольствие по земле есть.

17 июля Россия официально заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Она впервые была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Позже РФ несколько раз продлевала действие этой инициативы. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз зерна из Украины нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры для украинских судов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неэффективности зерновой сделки, так как условия российской стороны никто не выполнял. Вместо этого, отмечал Путин, Киев использовал гарантии безопасности, данные Россией, в корыстных целях.