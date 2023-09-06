Ветераны СВО будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» в школах

Ветераны специальной военной операции на Украине будут проходить подготовку для преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. На базе Государственного университета просвещения (ГУП) создан специальный Центр профессиональной переподготовки.

Об этом в среду, 6 сентября, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

По словам главы ведомства, этот предмет будет усилен модулем начальной военной подготовки, который изучают на данный момент в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В этом году, подчеркнул Кравцов, начнется апробация нового школьного предмета. В 2024 году предмет начнут преподавать в школах.

Ранее Кравцов рассказал, что программы старого и нового курсов будут частично совпадать, но на уроках по основам безопасности и защиты Родины детям будут рассказывать о воинских обязанностях и службе в армии. Как отметил министр просвещения РФ, новый предмет направлен на формирование у подрастающего поколения представления о том, какую роль играет оборона государства для его развития во всех сферах.

В августе помощник президента Владимир Мединский презентовал в Москве новый учебник по истории для учеников 10-х и 11-х классов. Учебник будет носить статус единого государственного учебника по истории. Мединский является одним из его соавторов.

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел о событиях периода с 1970 по 2000 годы, а также добавлен раздел об СВО на Украине и не только.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, объявляя о ее начале, к одним из ее главным целей отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.