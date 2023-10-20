То, что Соединенные Штаты смогли заблокировать в Организации Объединенных Наций один из критических вопросов, говорит о неспособности этой организации обеспечить выполнение гуманитарных принципов.

Китайское издание Global Times высказалось о противодействии Америки той резолюции о Ближнем Востоке, которая была выдвинута Бразилией.

«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью. Это дает зеленый свет тем, кто не соблюдает международное гуманитарное право», - указали журналисты.

Все причины, которые Америка выдвигает в защиту своей позиции, являются несостоятельными. На самом деле Белый дом предвзято подходит к проблеме, поскольку именно его позиция и становится корнем всех бед в данном регионе.