Видео с ответом Путина на приветствие муфтия завирусилось в Индии

Видеоролик с ответом российского президента Владимира Путина на мусульманское приветствие муфтия завирусился на просторах Интернета. Об этом сообщило индийское издание Hindustan Times .

Издание показало ролик, снятый во время встречи российского лидера и членов Общественной палаты, прошедшей накануне, на которой Глава Духовного собрания российских мусульман муфтий Альбир Крганов поприветствовал лидера фразой «салам алейкум», на что получил от Путина ответ «алейкум ас-салам».

Журналисты подметили, что ответ президента был встречен бурными аплодисментами со стороны зала, в котором прошла встреча. В издании сообщили, что видео оценили пользователи Сети, которые высоко оценивают произношение Путина.