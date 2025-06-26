Белый дом неожиданно опубликовал видео, запечатлевшее возвращение президента США Дональда Трампа с саммита НАТО в Вашингтон. Ролик появился в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Особенностью публикации стало сопровождение ролика популярным треком Papa’s Got a Brand New Bag в исполнении певца Usher, а также подпись с цитатой из этой песни «Папочка вернулся домой».

«Папа дома... Эй, эй, эй, папочка. Президент Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Гааге, Нидерланды», - гласит подпись к видеоряду», — говорится в подписи к видео.

Вероятно, появление такого ролика отсылает к недавней встрече Трампа с генеральным секретарем альянса Марко Рютте, который, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, назвал американского президента «папочкой».

Издание The Guardian раскритиковало такую похвалу со стороны Рютте. Аналитики считают, что подобные эмоциональные обращения могут только усугубить политическую поляризацию. Рютте, в свою очередь, защитил свою позицию, аргументируя, что его слова — лишь комплимент работе Трампа.

Ранее эксперт Александр Перенджиев расшифровал троллинг президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.