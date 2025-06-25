Политолог расшифровал троллинг Трампа в адрес Зеленского

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 объяснил , что за комплиментами американского президента скрывается четкий месседж лидеру киевского режима.

Дональд Трамп, называя Владимира Зеленского «отличным парнем» перед саммитом НАТО в Гааге, вовсе не собирается увеличивать помощь Украине — скорее наоборот. Как пояснил Перенджиев, республиканец намекал, что Киеву пора рассчитывать на собственные силы.

«Я думаю, что это троллинг. Трамп троллит Зеленского, называя его «отличным парнем». Глава Белого дома находится в приподнятом настроении после событий на Ближнем Востоке, поэтому всячески шутит и подбадривает журналистов», — пояснил Перенджиев.

Встреча лидеров на саммите, по мнению Перенджиева, не приведет к прорывным решениям. Трамп лишь подтвердит, что Вашингтон не намерен бесконечно финансировать украинский конфликт.

Таким образом, по версии эксперта, публичные похвалы Зеленскому оборачиваются для Киева жестким сигналом.

Ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры с Владимиром Путиным. Кремль при этом не подтверждал, что планирует устанавливать в скором времени контакт с Вашингтоном.