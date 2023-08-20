«Видимо, случилась передозировка»: Захарова высмеяла слова Зеленского про обмен Белгорода на билет в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодняшнее провокационное заявление президента Владимира Зеленского в Нидерландах, который предложил НАТО российский город Белгород в обмен на принятие страны в Альянс.

Российский дипломат в свойственной ей ироничной манере объяснила слова украинского лидера об обыкновенной передозировкой сильнодействующих препаратов.

«Видимо, у него передозировка случилась», - цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотника на здание вокзала в Курске, которая произошла в ночь на 20 августа.Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году, напомнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.