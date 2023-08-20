В МИД РФ прокомментировали ночную атаку украинского беспилотника по вокзалу в Курске

В МИД РФ прокомментировали атаку беспилотника на здание вокзала в Курске, которая произошла в ночь на 20 августа.

«Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году», - напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Очевидцы рассказали изданию «Подмосковье Сегодня», что им пришлось пережить. Одна из жительниц рассказала, как проснулась в три часа ночи от громкого взрыва. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что пострадало пять человек. Их состояние удовлетворительное. В госпитализации никто не нуждался. Пострадала первая платформа, а также фасад и крыша вокзала. В момент взрыва на вокзале находилось около 50 человек, которых сразу эвакуировали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что подобный террористический акт со стороны Украины – это очередной «удар» по общей истории народов,по памяти воинов Великой Отечественной войны. Как и во многих другие разы, стратегически важного военного значения такой удар не имеет для ВСУ. Мария Захарова от лица МИДа осудила очередной террористический акт Киева.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова считает, что население Украины поддалось пропаганде. Пока людям говорят, что националисты Степан Бандера и Роман Шухевич – герои, их собственное государство гибнет и разрушается. Власти настраивают жителей против России. У Москвы нет другого способа, кроме как продолжать процесс денацификации и демилитаризации Украины.