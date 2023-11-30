Вилдерс может выступить против вступления Украины в Евросоюз

Кандидат на пост главы нидерландского правительства Герт Вилдерс с высокой вероятностью выступит украинского и молдавского членства в Евросоюзе. Новый нидерландский премьер наряду с другими лидерами-популистами может спровоцировать «дезинтеграцию» Евросоюза. Соответствующее заявление сделал журналист Вольфганг Мюнхау в своем материале для издания The New Statesman .

Мюнхау заявил, что Вилдерс не согласится на расширение блока в том случае, если это будет означать рост взноса для Нидерландов в бюджет Евросоюза. Он также предположил, что вместе с Нидерландами, против расширения выступят Венгрия, Польша и Греция. Италия и Франция могут присоединиться к ним, так как в данный момент испытывают проблемы со средствами из-за интеграции новых членов, добавил автор.

Обозреватель указал на то, что за последние 70 лет наступали периоды, когда европейская интеграция приостанавливалась ввиду различных обстоятельств. Он заявил, что сейчас этот процесс впервые рискует остановиться насовсем.