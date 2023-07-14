«Вильнюс закатал в асфальт европейскую автономию»: МИД РФ назвал последствия для Европы саммита НАТО

Итогом саммита Северо-Атлантического блока, который завершился накануне в литовском Вильнюсе, стала завершившаяся вассализация Европы. Такую оценку дал в четверг, 13 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам российского дипломата, объявление России руководством НАТО главной угрозой странам Европы - рукотворный геополитический процесс расширения Альянса, целью которого является сохранение военного блока в качестве обслуживающего интересы США инструмента.

«Если спросить, каким одним словом можно охарактеризовать итоги нынешнего саммита для ЕС или европейцев, - это вассализация Европы. Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию», — сказал Грушко в эфире Первого канала.

В качестве дополнительного аргумента, подтверждающего свои слова, Грушко привел высказывания лидеров стран Балтии, страждущих скорейшего размещения на своей территории у границ с Россией американских войск. Все это добавит напряженности в Европе однозначно, подчеркнул замглавы МИД РФ.