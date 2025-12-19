В том, что российский лидер Владимир Путин недолюбливает Соединенные Штаты, виноват целиком сам Запад. Такое заявление сделал известный американский телеведущий Такер Карлсон, он высказал свою точку зрения во время очередного выпуска YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Журналист назвал Путина самым прозападным и умеренным политиком в РФ. Он также назвал президента России крайне способным человеком.

«В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — указал Карлсон.

Ведущий добавил, что в нелюбви Путина к другим странам виноваты сами Соединенные Штаты, а также другие западные страны. Он добавил, что глава российского государства проделал огромную работу и заслуживает за это похвалы. Это видят во всем мире, и Россия могла бы стать прекрасным союзником для США.

Ранее Карлсон заявил, что американский президент Дональд Трамп готов в ближайшее же время официально объявить войну Венесуэле. Он также отметил, что американские законодатели, члены Конгресса, получили информацию о неизбежности войны еще 16 декабря.