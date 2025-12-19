Виноват сам Запад: журналист из США обвинил Америку в том, что она настроила против себя Путина
Карлсон: США и Запад сами настроили против себя Путина своими действиями
Фото: [Медиасток.рф]
В том, что российский лидер Владимир Путин недолюбливает Соединенные Штаты, виноват целиком сам Запад. Такое заявление сделал известный американский телеведущий Такер Карлсон, он высказал свою точку зрения во время очередного выпуска YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Журналист назвал Путина самым прозападным и умеренным политиком в РФ. Он также назвал президента России крайне способным человеком.
«В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — указал Карлсон.
Ведущий добавил, что в нелюбви Путина к другим странам виноваты сами Соединенные Штаты, а также другие западные страны. Он добавил, что глава российского государства проделал огромную работу и заслуживает за это похвалы. Это видят во всем мире, и Россия могла бы стать прекрасным союзником для США.
Ранее Карлсон заявил, что американский президент Дональд Трамп готов в ближайшее же время официально объявить войну Венесуэле. Он также отметил, что американские законодатели, члены Конгресса, получили информацию о неизбежности войны еще 16 декабря.