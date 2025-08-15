Виноваты все: Трамп шокировал признанием об украинском конфликте

Конфликт на Украине никогда не должен был начаться, заявил в интервью представителям СМИ в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что ответственность за конфликт на Украине лежит на "всех его сторонах".

Глава Белого дома сказал, что после того, как он покинул пост президента после первого срока, он видел, что происходит.

Все действия США он назвал "неправильным".

