Виновником новых проблем на Южном Кавказе станет Франция, заявил Алиев

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что в случае возникновения новых конфликтов на территории Южного Кавказа, виновата в этом будет Франция. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Во время диалога с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, Алиев заявил, что поставки вооружений армянской стороне от Франции не способствуют миру. Более того, по его словам, они служат только для эскалации конфликта. По словам президента Азербайджана, в случае появления новых конфликтов в регионе, виновата окажется Франция.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в 1990-х годах, после вооруженного конфликта с азербайджанской стороной, длившегося до 1994 года. Все эти годы регион являлся непризнанной республикой, но объявил о прекращении существования с наступления 2024 года.